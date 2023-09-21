إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار صوب الشاب، وتركه ينزف دون تقديم الإسعافات له.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قوات الاحتلال، أن منفذ عملية الطعن أصيب بجروح خطيرة وهو من القدس وعمره (19 عاماً).

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة جندي يعمل في محطة للقطار بجروح جراء تعرضه لعملية طعن في منطقة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

واستنفر جيش الاحتلال قواته في منطقة عملية الطعن، تزامناً مع نقل المصاب إلى المستشفى، ووسط حالة من الهرع والذعر الشديد في صفوف المستوطنين.

وقبل ساعات، أطلق مقاومون فلسطينيون، النار صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب إحدى المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية بمحافظة طولكرم.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.









المصدر / فلسطين أون لاين