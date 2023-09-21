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عالم الزلازل الهولندي يحذر من "نشاط زلزالي قوي"

21 سبتمبر 2023 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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عالم الزلازل الهولندي يحذر من "نشاط زلزالي قوي"

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الأربعاء، من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا):

  • كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.
  • لكن ليس لدينا حتى الآن أي مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة.
  • ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.

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وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

في المقابل، يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

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المصدر / مواقع إلكترونية
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