"العمل": المستفيدون من مشروع صمود 4 سيعملون في القطاع الخاص

كشفت وزارة العمل بغزة، أن المشاركين الذين سيتم اختيارهم في مشروع صمود4، سيعملون في الشركات الخاصة "القطاع الأهلي".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أيمن أبو كريم: "سيتم توزيع المستفيدين من مشروع صمود4 على القطاع الخاص والقطاع الأهلي لدعم هذه القطاع، وذلك لأن الحكومة توفر مشروع اخر اسمه مشروع "مسار" والذي يوفر 400 فرصة عمل كل ستة شهور لسد حاجات المؤسسات الحكومية".

وتابع خلال حديثه لإذاعة الرأي الحكومية: "600 شخص سيعملوا في القطاع الأهلي "الخاص" لمدة أربعة شهور وسيكون هناك مساهمة من القطاع الخاص باستمرار الأشخاص لديهم في سوق العمل".

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وأضاف: "إننا نخلق فرصة حقيقية لهؤلاء الأشخاص للاندماج في سوق العمل وإعادة الثقة لأنفسهم وقدراتهم لكي يستمروا في هذا المجال ليوفروا لأنفسهم حياة كريمة افضل".

وذكر أبو كريم أنه سيتم تطبيق مجموعة من المعايير على جميع الأشخاص المتقدمين للمشروع فكلهم بحاجة لفرص عمل ويجب توزيع تلك الفرص بعدالة بينهم ومن هذه المعايير تتعلق بالعمر والحالة الإجتماعية والمعدل الجامعي وعدد أفراد الاسرة حيث أننا نوازن بين الوضع الإجتماعي والمعدل الجامعي"

وعن كيفية التسجيل في مشاريع الوزارة قال أبو كريم: "لدينا برنامج اسمه "سوق العمل الفلسطيني"، هذا البرنامج يستطيع كل شب خريج او عامل التسجيل فيه وهناك مجموعة من المعايير والفلترة تمكن الشب من تقديم شهاداته وخبراته بشكل كامل في البرنامج لكي يسجل ويتم مراجعة وتدقيق كل البيانات من قبل فريق عمل من الوزارة ومنتشر في كافة مديريات العمل في جميع المحافظات، بحيث يكون الخريج المسجل مهيأ للمنافسة على أي فرصة عمل أو من خلال التسجيل عبر موقع وزارة العمل".

المصدر / فلسطين أون لاين