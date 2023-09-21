إصابات بينها خطيرة إثر قمع الاحتلال متظاهرين شرق غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول إصابة خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

كما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الشبان بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة، رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري وآخرين بالاختناق بالغاز.

وأشار شهود عيان إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها".





المصدر / فلسطين أون لاين