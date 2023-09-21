فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات بينها خطيرة إثر قمع الاحتلال متظاهرين شرق غزة

المجلس التشريعي يثمن موقف وزير الصحة الكويتي باجتماع الجمعية العامة

أبو مرزوق: استخدام الاحتلال للمسيّرات الانتحارية في جنين يدلل على عجزه

القناة الناقلة وموعد مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره القطري

علقم يدعو لمؤازرة المرابطين ودعمهم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية

الشقيقان "حرز الله" من جنين.. 54 يومًا من التعذيب والشبح في سجون السلطة

خطوة جديدة من اتحاد خانيونس

حماس ترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال

"الأوقاف" بغزة تكرم الفائزين بمسابقة أفضل مؤذن

الخليل.. وقفة احتجاجية رفضا للاعتداء المسلح على البلدية وأعضائها

إصابات بينها خطيرة إثر قمع الاحتلال متظاهرين شرق غزة

21 سبتمبر 2023 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
...
إصابات خلال قمع الاحتلال متظاهرين شرق غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول إصابة خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

كما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الشبان بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة، رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: "الغرفة المشتركة" تفتتح معلم "يوم المقاومة" برفح

وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري وآخرين بالاختناق بالغاز.

وأشار شهود عيان إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #غزة #القدس #المقاومة #جنين #إصابات #مظاهرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة