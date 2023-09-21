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المجلس التشريعي يثمن موقف وزير الصحة الكويتي باجتماع الجمعية العامة

21 سبتمبر 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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وزير الصحة الكويتي

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني الموقف الأصيل لوزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي بانسحابه من قاعة اجتماع مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رفضاً لوجود وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي في الاجتماع.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي: "يأتي هذا الانسحاب كتعبير حاسم عن رفض التطبيع، وامتداد للموقف الكويتي الأصيل الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال".

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وأضاف: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني يرحب بمثل هذه الخطوات الشجاعة التي تؤكد الالتزام تجاه القضية الفلسطينية والرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المقدسات".

ودعا الدول العربية والإسلامية كافة إلى التصدي لكل محاولات التغلغل الصهيوني في المنطقة، وعدم الرضوخ لارادة الاحتلال، احتراماً لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع، وحماية لثوابت وقيم الأمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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