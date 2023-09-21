أبو مرزوق: استخدام الاحتلال للمسيّرات الانتحارية في جنين يدلل على عجزه

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن "استخدام جيش الاحتلال للمسيّرات الانتحارية في مخيم جنين دليل جديد على عمق الأزمة التي يعيشها بفعل ضربات المقاومة المتلاحقة في مختلف مدن وبلدات الأراضي المحتلة".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، أسفر بحسب إحصاءات وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية عن ارتقاء 6 شهداء.

اقرأ أيضا: "الطائرات الانتحارية" تكشف عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة في جنين

وشدد أبو مرزوق، في تصريح صحفي، على ما اعتبره "عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة، والتصدي لها... ويواصل ارتكاب جرائم القتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وسط صمت دولي وحقوقي أعمى" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "جرائم الاحتلال لن تمرّ دون ردّ من المقاومة والشباب الفلسطيني الثائر، مما يستدعي استمرار إسنادها، والإشادة بها، خاصة تطوير العبوات الناسفة، وما رفقها من تخوف صهيوني بات واضحا وعلنياً"، لافتا إلى "رفع قوات الاحتلال لحالة التأهب الأمني، بعد ازدياد عدد التقارير التي تحذر من تنفيذ المزيد من عمليات المقاومة، وفشل محاولات الاحتلال وشركائه لوأدها، من خلال حملات الاعتقالات اليومية".

المصدر / فلسطين أون لاين