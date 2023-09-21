القناة الناقلة وموعد مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره القطري

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق أول انتصاراته في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، عندما يلتقي نظيره القطري في اطار منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم.

وتقام المباراة يوم غد الجمعة الساعة 2:30 بتوقيت فلسطين، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة bein sport المفتوحة.

الظروف التي يمر بها المنتخب الأولمبي غير اعتيادية بعد اعتذار العديد من اللاعبين عن التواجد في البطولة، بعد أيام على وداع الأولمبي لتصفيات كأس آسيات تحت 23 سنة.

وكان منتخب قطر خسر في مباراته الافتتاحية أمام اليابان بهدف مقابل ثلاثة، الأمر الذي يزيد من صعوبة المباراة على الفدائي الأولمبي.

اقرأ أيضا: خطوة جديدة من اتحاد خانيونس

إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد على قدرة المنتخب تحقيق نتائج جيدة رغم الغيابات التي ضربت صفوفه، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تهدف لمنح اللاعبين خبرة من خلال الاحتكاك بلاعبين من منتخبات تملك إمكانيات على أعلى مستوى في كرة القدم.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبين حيث تعد هذه المباراة السادسة التي تجمعهما في مختلف المنافسات الرسمية أو التجريبية، فازت قطر في ثلاثة مباريات وحقق الأولمبي الفوز في مرتين.

وشهدت قائمة الأولمبي غياب العديد من اللاعبين من أبرزهم الحارس عبد الهادي ياسين وجبران حج يوسف إلى جانب عمر كايد وحمزة حسين وجميعهم شاركوا مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا، بالإضافة لاعتذار جهاد أبو العينين ومحمد حبوس وأحمد دغيم وجمال حمد وداوود عراقي وأدهم خويلد.

وضمت القائمة اثنين من اللاعبين فوق السن هما محمد صالح المحترف في الدوري المصري، ووليد القنبر مدافع فريق جبل المكبر، فيما اعتذر الحارس رامي حمادة عن التواجد مع الأولمبي.

المصدر / فلسطين أون لاين