خطوة جديدة من اتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

تقدم نادي اتحاد خانيونس باعتراض على قرارات اتحاد كرة القدم، التي جاءت عقب مباراة الفريق أمام اتحاد بيت حانون في ختام الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وتوجه النادي للجنة الاستئناف باتحاد الكرة وطعن على القرارات الصادرة ضده، مطالبا بالتحقق من صحة الاتهامات التي تم ارفاقها في تقرير الحكم، وإعادة النظر في القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط وصادق عليها الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة أبلغ نادي اتحاد خانيونس برزمة عقوبات بإيقاف لاعبه يوسف لولو مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد من المباراة وغرامة مالية 100 دينار أردني، وإيقاف سلام بيان الآغا عضو مجلس إدارة النادي لمدة شهرين وغرامة مالية 200 دينار، وتوجيه لفت نظر محمد عمر المصري رئيس النادي وتغريمه 100 دينار، إلى جانب غرامة مالية 100 دينار بسبب تجاوزات الجماهير ضد الحكم.

وطالب اتحاد خانيونس لجنة الاستئناف بالنظر إلى الفيديوهات المرفقة، والتي تظهر تعرض الفريق لأخطاء تحكيمية تسببت في حالة من الغضب دون المساس بطاقم الحكام أو الإساءة لهم.

وأعلن اتحاد خانيونس تقديم مجلس إدارة النادي لاستقالة جماعية عقب اجتماعه أمس، في ظل تعنت اتحاد الكرة ضد مطالبه حسب ما تحدث به رئيس النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

المصدر / فلسطين أون لاين