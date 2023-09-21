"الأوقاف" بغزة تكرم الفائزين بمسابقة أفضل مؤذن

كرمت الإدارة العامة للمساجد والمديريات والإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الفائزين في مسابقة أفضل مؤذن والحاصلين على دورة مزامير المآذن على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأقيم حفل التكريم في قاعة القدس بمقر الوزارة بمدينة غزة، بحضور وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا، ومدير عام المديريات والمساجد منذر الغماري، ومدير عام القرآن الكريم د. محمد سالم، ولفيف من مدراء المديريات والدوائر ورؤساء الأقسام، والمكرمين.

وقال الأغا: "إن الأذان عبادة لها أركانها وضوابطها وشروطها، فينبغي أن تأخذ حقها على وجهها الصحيح؛ حتى يكون لها التأثير المطلوب في نفوس سامعي الأذان".

وأكد، أن مشروع أفضل مؤذن ودورة مزامير المآذن هو مشروع مستمر، وسيتم العمل على تطويره، ورفده بالبرامج والأفكار الابتكارية؛ للوصول إلى كل ذي صوت ندي في قطاع غزة، ويرغب في رفع الأذان وبلوغ الأجر.

وأضاف الأغا: "نتجه نحو تدريب كل شخص يعمل على رفع الأذان في المساجد حتى لا ينتهي العام 2024 إلا وقد توفر مؤذن ذو صوت ندي في جميع مساجد غزة".

ونوه بأنه سيكون هناك ربط إلكتروني بين المساجد، بحيث يرفع الأذان في عدة مساجد بصوت مؤذن واحد من خلال هذا الربط، إضافة إلى بطاقات للمؤذن المحتسب.

من جانبه توجه الغماري بالشكر إلى جميع المساهمين في نجاح هذا المشروع، وصولًا إلى تكريم نخبة من أفضل المؤذنين على مستوى قطاع غزة.

وأكد أن المشروع سيكون له أولوية على جدول خطة العمل للعام 2024؛ بهدف الارتقاء به للوصول إلى المؤذن الريادي والرسالي صاحب الأثر في مسجده ومجتمعه، راجيًا من الله تعالى أن يجزي كل من كان له سهم في هذا المشروع خير الجزاء.

وتخلل اللقاء تكريم أصحاب المراكز العشرة الأوائل في المسابقة، إضافة إلى توزيع شهادات الحاصلين على دورة مزامير الأذان.

المصدر / فلسطين أون لاين