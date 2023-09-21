حماس تثمّن الموقف الأصيل لوزير الصحة الكويتي باجتماع الجمعية العامة

ثمّن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الموقف الأصيل لوزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي بانسحابه من قاعة اجتماع مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رفضاً لوجود وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي في الاجتماع.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس، هذا الموقف، امتداد وتعبير عن مواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة لفلسطين ولعدالة قضيتها، والرافضة لكل أشكال التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

اقرأ أيضا: نشطاء كويتيون يعولون على وعي الأجيال لنصرة فلسطين

وانسحب وزير الصحة الكويتي، لحظة بدء وزير الصحة والداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل بإلقاء كلمة خلال مؤتمر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين