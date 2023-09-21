غزة.. "المباحث" تُنجز 33 قضية تشهير عبر الانترنت

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة "33" قضية تشهير وشتم عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، تقدم بها عدد من المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت المباحث في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن دائرة الجرائم الإلكترونية تابعت الشكاوى الواردة إليها، والتي تضمنت "تهديد وتشهير" من خلال حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

وأضافت، "بالمتابعة الفنية، وبالبحث والتحري، تم التعرف على من يقف خلف تلك الحسابات والأرقام المجهولة"، لافتةً إلى أنه وباستدعائهم واستجوابهم، أقروا بما نسب إليهم في محاضر الشكاوى.

وأشارت دائرة الجرائم الإلكترونية، أنها أحالت كافة المشتبه بهم وملفات القضايا، إلى مكاتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين