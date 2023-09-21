فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إعلام السلطة".. سقوط مهني جديد بالتحريض على الاقتتال الفلسطيني

الاحتلال يغتال شابين قرب الجولان السوري

اثنان وعشرون عامًا فصلت "عزام" عن أشقائه التسعة

عاصف الرفاعي.. السرطان ينهش جسده في سجون الاحتلال

ناشط سياسي: القوة المشتركة في "عين الحلوة" ستُسهم بتثبيت وقف إطلاق النار

مرفق بالأسماء.. الإعلان عن المستفيدين من قرض الزواج الحسن لدورة سبتمبر

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز قلنديا بالقدس

160 طالبًا في "وادي النعم" يتلقون تعليمهم خارج أسوار المدرسة

المصري يعلن عن مشروع باديكو "طاقة أمل" لتوليد الكهرباء في غزة

"المشتركة للاجئين" تطلق نداءً عاجلًا للمجتمعين بمؤتمر التعهدات المالية لدعم الأونروا بنيويورك

الاحتلال يغتال شابين قرب الجولان السوري

21 سبتمبر 2023 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
...
من موقع عملية الاغتيال

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس شابين في قصف استهدف دراجتهما النارية في الجولان السوري المحتل.

وقالت مصادر سورية، إن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب الجولان المحتل، ما أدى لاستشهاد شابين اثنين كانوا على متنها.

وأوضحت أن الاستهداف تم من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.

و لم تتضح حتى اللحظة هوية الشهيدين، ولا الجهة التي يتبعون لها.

 

 

 

المصدر / وكالات
#الاحتلال #سوريا #الجولان المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة