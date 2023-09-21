الاحتلال يغتال شابين قرب الجولان السوري

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس شابين في قصف استهدف دراجتهما النارية في الجولان السوري المحتل.

وقالت مصادر سورية، إن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب الجولان المحتل، ما أدى لاستشهاد شابين اثنين كانوا على متنها.

وأوضحت أن الاستهداف تم من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.

و لم تتضح حتى اللحظة هوية الشهيدين، ولا الجهة التي يتبعون لها.

المصدر / وكالات