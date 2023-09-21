بلدية عبسان الكبيرة تعلن البدء بتأهيل شارع الفلاح في حي أبو دقة الجنوبي

أعلنت بلدية عبسان الكبيرة بدأها في اعمال تأهيل شارع الفلاح في حي أبو دقة الجنوبي وبتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ضمن برنامج تنمية المناطق المهمشة في قطاع غزة المرحلة الثانية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية وتنفيذ شركة الرحاب للمقاولات والتجارة العامة.

ويشمل المشروع تطوير شارع الفلاح البالغ طوله 550 مترًا وعرضه 7 أمتار، بما في ذلك شبكة صرف صحي بطول 1400 م وبأقطار متنوعة، وشبكة مياه أمطار، وشبكة مياه عادية بالإضافة إلى تركيب إنارة عامة.

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وأكد د. أنور أبو ظريفة رئيس على أهمية تنفيذ المشروع بجودة عالية، مشيرًا إلى أن البلدية بحاجة ماسة إلى المزيد من المشاريع، خاصة المشاريع البنية التحتية والمشاريع التطويرية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن البلدية تسعى بجدية لضمان تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في البلدة، في إطار جهودنا المستمرة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

