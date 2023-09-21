هجوم صاروخي روسي واسع على عدة مناطق بأوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت صباح اليوم الخميس هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق بالبلاد وطال العاصمة كييف.

وبحسب الإدارة العسكرية في خيرسون فإن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرين في القصف الروسي على المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا، إصابة سبعة أشخاص وانتشال عشرة من تحت أنقاض مبنى جراء الهجوم الروسي.

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وتصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية لأهداف في أجواء العاصمة كييف، بينما قال عمدة المدينة إن انفجارات عدة دوت في بعض أحيائها.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن دوي انفجارات سمع في كييف بعد إنذار بغارة جوية صباح اليوم الخميس، كما أرسلت السلطات فرق الإنقاذ إلى موقعين على الأقل في العاصمة.

حطام صاروخ

وأشارت المصادر إلى أن شخصين نُقلا إلى المستشفى بينهما طفل بعد سقوط حطام أحد الصواريخ، في حين تضررت مبان وشب حريق شرق العاصمة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في لفيف غربي أوكرانيا وقوع إصابات بين المدنيين بعد هجوم روسي تعرضت له المدينة، بينما أعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بعدة صواريخ.

على الجانب المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس التصدي لما وصفته بهجوم "إرهابي" نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

المصدر / وكالات