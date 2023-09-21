قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق، وكذلك اعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، طالت الاعتقالات طالت كل من: عمران حجازي من نابلس، ومحمد خالد حماد، وعلاء فرحانة من طولكرم، وأحمد هشام عليان، وطارق مهند الزبيدي من مخيم الجلزون.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وفتشت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، واستنفر الاحتلال قواته التي قامت باحتجاز العديد من المواطنين على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة ادورا جنوب المدينة.

إصابة شاب بالرصاص

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في بلدة سعير قرب الخليل.

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إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس، فيما تم تفجير عبوة محلية الصنع بآلية لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال التي وفرت الحماية لمجموعات من المستوطنين المقتحمة لقبر يوسف، حيث اعتقلت القوات الشاب عمران حجازي من منزله بالجبل الشمالي في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عشرات المنازل، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من المخيم ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر الإسعافات إلى 4 شبان وذلك جراء إصابتهم بالرصاص الحي، خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الجلزون.

المصدر / فلسطين أون لاين