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ما حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟

21 سبتمبر 2023 . الساعة 03:18 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

تعرض حساب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، للاختراق ونشر رسائل مزيفة عن وفاة والده وألفاظ بذيئة مختلفة، بحسب سي ان ان الأمريكية.

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وبعد نصف ساعة من نشره، ظل المنشور المتعلق بالوفاة المزعومة للزعيم الأمريكي السابق دون حذف، ويجمع الكثير من التعليقات من المستخدمين الذين لا يشككون في طبيعته المزيفة.

القراصنة المجهولين الذين سيطروا على حسابه أعلنوا أيضًا نيابة عن ترامب الابن نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

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تم حذف المنشورات الآن، لكنها تمكنت من جمع الكثير من تعليقات المستخدمين.

وأكد ترامب لاحقا أنه بخير بنشر في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، انتقد فيه خطاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

المصدر / وكالات
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