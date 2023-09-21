بوتين يبحث الوضع في قره باغ مع باشينيان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الوضع في قره باغ وآفاق تسوية النزاع بين الأرمن وأذربيجان في المنطقة.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، أن فلاديمير بوتين "أشار بارتياح إلى أنه تسنى تجاوز المرحلة الحادة من النزاع ورحب بالاتفاق حول وقف العمليات القتالية بشكل كامل وإجراء مفاوضات يوم 21 سبتمبر بين ممثلي باكو وستيباناكرت، والذي تم التوصل إليه بوساطة فعالة من صناع السلام الروس".

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وأشار البيان إلى أن المفاوضات بين ممثلي أذربيجان وجمهورية قره باغ غير المعترف بها ستجري بوساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من الظروف الصعبة تواصل قوات حفظ السلام أداء مهامها بشكل دقيق، وتقدم كافة المساعدات للسكان المدنيين واللاجئين، بما في ذلك من خلال جهود الأطباء العسكريين".

وأكد البيان أنه "تم التعبير عن الأمل في أن تتطور الأوضاع لاحقا باتجاه وقف التصعيد وإحلال الاستقرار".

ولفت الكرملين إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأرمني.

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية إن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتمت مناقشة الوضع في منطقة قره باغ".

وأضاف البيان أن "الجانبين تطرقا أيضا إلى مسائل جدول الأعمال الثنائي لأرمينيا وروسيا".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ بعد يوم من انطلاق العملية العسكرية للقوات الأذربيجانية في المنطقة، حيث وافقت السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها على إلقاء السلاح وبدء مفاوضات السلام مع أذربيجان.

وقررت أرمينيا عدم التدخل في النزاع، لكنها دانت العملية الأذربيجانية واصفة إياها بـ "العدوان" ضد سكان قره باغ.

المصدر / وكالات