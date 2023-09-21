محمد بن سلمان: نقترب من تطبيع العلاقات مع الاحتلال

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لشبكة فوكس نيوز، في مقابلة، الأربعاء، إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والاحتلال: "كل يوم نقترب أكثر".

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في السياق نفسه، قال ولي العهد السعودي إن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)".

فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه "إذا حازت إيران سلاحاً نووياً فلا بد لنا من حيازته بالمثل".

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ويأتي بث تصريحات ولي العهد في أعقاب اجتماع بين بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهدا فيه بالعمل معًا من أجل "التطبيع" الإسرائيلي السعودي، مما قد يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

المصدر / وكالات