مجهولون يطلقون النار على مركبة نائب رئيس بلدية الخليل

أطلق مجهولون النار مساء، الأربعاء، على مركبة نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي.

وقالت الشرباتي عبر صفحتها على "فيسبوك"، "إنه جرى إطلاق النار على سيارتي بعد العديد من التهديدات"، مضيفة "كلمة واحدة وبس لا للتوظيف بالخاوة".

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وانتخبت الصيدلانية أسماء الشرباتي في شهر نيسان/ابريل من العام الماضي، نائبا لرئيس بلدية الخليل، لتكون أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس البلدية.

والشرباتي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصيدلة والماجستير في التنمية والتعاون الدولي، والدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، وتعمل محاضرة في العديد من الجامعات الفلسطينية، ومدربة في المهارات الإدارية والشخصية.

المصدر / فلسطين أون لاين