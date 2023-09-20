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"نعيم" يدين زيارة وفد أمريكي للضفة ولقاء قادة الاستيطان

20 سبتمبر 2023 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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"نعيم" يدين زيارة وفد أمريكي للضفة ولقاء قادة الاستيطان

أدان القيادي بحركة "حماس" د. باسم نعيم بشدة تنفيذ وفد أمريكي مكون من أعضاء من مجلس الشيوخ وممثلين رسميين من ولاية نيويورك زيارة استكشافية شاملة إلى مناطق الضفة المحتلة ولقاء قادة الاستيطان.

وقال نعيم:  "إن زيارة أراضينا المحتلة عام 1967 والإعلان عن دعم للاستيطان واستمرار البناء في المستوطنات، مخالفة صريحة للقانون الدولي ومشاركة مباشرة في جريمة التطهير العرقي التي ينفذها العدو الصهيوني بحق شعبنا على مدار الساعة".

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ونوه بأن الإدارة الأميركية تتحمل كامل المسؤولية عن مثل هذه الزيارات والتي تمثل عدواناً على شعبنا وحقوقه في الأرض وتقرير المصير، مطالبا بمنع مثل هذه الأنشطة ومحاسبة من يقومون بها.

وأكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة أن المستوطنين لن ينعموا بأيّ أمن أو استقرار على حساب شعبنا، وستبقى المستوطنات ومن يسكنها هدفا مشروعاً لمقاومته، حتى جلاء آخر مستوطن عن أراضينا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #استيطان #باسم نعيم #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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