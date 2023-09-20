مدير تحرير مجلة بحوث: مستمرون رغم ظلال اقتصادية قاتمة على الجامعات

كشف مدير تحرير مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة الدكتور محمد عبد العزيز عن تأثر حركة النشر العلمي الدولية بسبب ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن الحالة الاقتصادية المتردية في غير بلد بالشرق الأوسط ما نال من الانتاج العلمي خاصة لدى الباحثين عبر أكثر من ١٦٠٠ جامعة بالوطن العربي.

وقال: ورغم تلك الظروف القاسية تستمر مجلة بحوث في إصداداتها الدورية بشكل منتظم بفضل الله ثم الايمان برسالة وهدف المجلة في نشر البحث العلمي وبهدف تعميم المعرفة العلمية من خلال الدراسات الحديثة للباحثين والعلماء في المجالات العلمية المختلفة، وذلك من منطلق حرص مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية الذي تصدر عنه المجلة منذ عام ٢٠١٤ وحافظت على نهجها بالانتشار الواسع على مستوى الوطن العربي.

وتابع عبد العزيز: احتفل المركز العدد الماضي في شهر يونيو ٢٠٢٣ بالإصدار الخمسين في ظل مرور عشرة أعوام على إصار المجلة واليوم ظهر العدد ٥١ محتويًا على خمس دراسات علمية ثرية تناولت قضايا تنموية ولغوية وفكرية وبيئية وإعلامية متنوعة لباحثين مهرة من خمسة دول عربية مختلفة .

وتناولت الدراسة الأولىّ قضية التخطيط السياحي الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة للأقاليم لتحقيق الترويج السياحي من خلال الكليات السياحية بالجامعات لأن للجامعات مسؤوليات جسيمة ينبغي أن تقوم بها ومشكلات سياحية مستعصية يجب أن تجد العلاج المناسب لها.

وسلطت الدراسة الثانية الضوء على مشكلات تعليم الأصوات لطلاب اللُّغة العربية للناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة في المملكة العربية السعودية؛ للوصول إلى أنواع مشكلات الأصوات ووصفها، وتصنيفها، وأسبابها، وسرد المعالجات.

وجاءت الدراسة الثالثة بعنوان: بلاغة تمكين المرأة في القرآن الكريم، حيث أصبح مفهوم (التمكين) ضرورة يجب معالجتها ومعرفة حدودها، وذلك في سياقات الخطاب القرآني، فيما يتصل بالمرأة، إذ أخذت مكانة المرأة تتلاشى في ظل التيارات الفكرية العاصفة بمقدراتها، وأصبحت المرأة أكثر عرضة للغرق في ويلات العولمة.

واستهدفت الدراسة الرابعة توضيح الخصائص الحرارية في العراق وتمثيلها خرائطيا بأفضل الطرائق والوسائل المتبعة من خلال الاعتماد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لغرض إبراز التباين المكاني والزماني للمتغير المراد تمثيله، إذ تم استخدام العديد من الطرائق لتمثيل درجات الحرارة لإعطاء صورة عن أهم الطرائق المستخدمة في تمثيل الخرائط الطقسية.

وتناولت الدراسة الخامسة مميزات الوسائط المتعددة في استدامة عملية الترويج للقطاع السياحي بإمارة عجمان، بالتركيز على دور الوسائط المتعددة في الترويج السياحي والنهوض بالنشاط السياحي، والمساهمة في جذب السياح من خلال التطرق إلى أهم العمليات التي تقوم بها، والميزات التي توفرها.

وختم عبد العزيز مثنياً على جهود فريق عمل المجلة بدءً من الموجه العام رئيس مركز لندن أ .د ناصر الفضلي و أ .د عبد الملك الدناني - أ . د حنان صبحي ود . انعام يوسف و د. هبة توفيق - أ . د مازن موفق - د سعيد موسى - أ . محمد الصوابي - أ. ميساء خلف، والمستشارون العلميون وهيئة التحكيم الموقرة، وكافة العاملين المساهمين في إظهار المنتجات العلمية للنور.





المصدر / فلسطين أون لاين