36 عملاً مقاوماً بينها 8 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.

وشهد مخيم جنين اطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية واشتباكات متكررة مع قوات الاحتلال، واطلاق النار على حاجزي دوتان والجلمة.

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كذلك أصيب 3 مستوطنين، وحطمت مركبتين بعد استهدافهم بالحجارة في عزون، وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، بينما أصيب مستوطنان وتحطمت مركبتهم في قرية العوجا بأريحا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقتي أبو ديس وبدو بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة بلعين برام الله.

واندلعت المواجهات في بلدات الرام وعناتا وقطنة بالقدس المحتلة، إلى جانب مخيم جنين وبلدة جلبون في جنين، ودير جرير في رام الله، وبلدتي عزون والنبي الياس في قلقيلية، وبلدة العوجا ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وامتدت المواجهات الى مخيمي الفوار والعروب وحاجز ابو الريش وبلدة بيت أمر في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين