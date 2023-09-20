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الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين

20 سبتمبر 2023 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على الفلسيطينيين في الضفة الغربية (أرشيفية)

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين "العنيفين"، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

وعبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن قلقه إزاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في عنف المستوطنين.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه خلال زيارة دبلوماسية للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، المهجرة بالفعل أو المهددة بالتهجير، تعرضت البعثات الدبلوماسية الأوروبية وغيرها من البعثات الدبلوماسية لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين "الإسرائيليين".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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