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وزارة العمل تعلن اعتماد مشروع صمود 4 لتشغيل الخريجين

20 سبتمبر 2023 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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أعلن وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين، اليوم الأربعاء 20/9/2023، عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لمشروع صمود 4، لتشغيل الخريجين والخريجين.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن مشروع صمود 4 يشمل تشغيل 600 خريج وخريجة، 400 من حملة شهادة البكالوريوس، و200 من حملة شهادة الدبلوم.

وأوضح الغصين أن مدة المشروع ستكون 4 شهور، 3 شهور براتب مدفوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، والشهر الرابع مدفوع من الجهات التي سيتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع.

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وأكد أنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يتنسى له الحصول على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.

وشدد الغصين على أن لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منوها إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وتعمل متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود “1-2-3-4″.

المصدر / فلسطين أون لاين
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