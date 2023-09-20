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إصابات خلال قمع الاحتلال متظاهرين شرق غزة

20 سبتمبر 2023 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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أصيب 4 مواطنين بالرصاص وآخرون بالاختناق مساء اليوم الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة، رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشباب الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس وجباليا، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق بالغاز.

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وأشار شهود عيان إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها" .

واستشهد يوم أمس فلسطيني، وأصيب 12 آخرون عندما استهدفت قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تتواصل لليوم الرابع على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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