رقم قياسي جديد لكريستيانو رونالدو

حقق الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، وذلك بفضل الفوز الذي حققه مع نادي النصر السعودي، على مضيفه برسبوليس الإيراني بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكشف موقع "sofoot" الفرنسي، عن بلوغ رونالدو لمباراته رقم 1000 دون هزيمة في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي تقمص ألوانها، فضلًا عن مبارياته مع منتخب بلاده البرتغال، فيما أشار حساب "GioCR7" الموثوق والمتخصص في نقل أخبار "الدون"، إلى أن الأخير حقق في مسيرته 776 انتصارًا و224 تعادلًا.



وحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، فقد شارك رونالدو في مباريات رسمية بواقع 975 مباراة مع الأندية، و201 مباراة مع المنتخب البرتغالي، بإجمالي 1176 مباراة كاملة.



وسجل رونالدو إلى حد الآن 722 هدفًا على مستوى الأندية في جميع المسابقات التي خاضها، كانت حصة الأسد مع ريال مدريد 450 هدفًا، بحكم قضائه معظم فترة مشواره هناك، فيما قدم 230 تمريرة حاسمة.



أما على المستوى الدولي فقط خاض البرتغالي 201 مباراة مع المنتخب البرتغالي، سجل 123 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة، في 15903 دقيقة لعب، وفق إحصائيات الموقع العالمي "ترانسفير ماركت".



وكان رونالدو قد التحق بنادي النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال لاعب حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر خلافات بينه وبين المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.



ومنذ ذلك الحين، خاض النجم البرتغالي 26 مباراة مع النادي السعودي في جميع المسابقات الرسمية، سجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، فيما توج بلقب البطولة العربية مؤخرًا.

المصدر / فلسطين اونلاين