ريال مدريد يخطط لضم مهاجم جديد

أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد يواصل البحث عن خيارات لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي القادم، بعد رحيل العديد من اللاعبين بخطه الأمامي عن صفوفه، وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، والاكتفاء بصفقة واحدة في مركز المهاجم رقم 9 بضم الإسباني خوسيلو.



وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يدرس ضم مهاجم جديد من الدوري الألماني بتوصية من لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انضم إلى النادي الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند.



وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن بيلينغهام يمكن أن يصبح عنصرًا أساسيًا في صفقة مدريد القادمة، بعد أن وجه النادي الملكي أنظاره نحو موهبة بوروسيا دورتموند وزميل بيلينغهام السابق، يوسف موكوكو.



وأكد المصدر ذاته أن علاقة بيلينغهام وموكوكو القوية، قد تحسم الصفقة لصالح الميرينغي الصيف المقبل، علمًا أن اللاعب قد أبدى رغبته الكبيرة في الرحيل عن دورتموند الموسم المقبل.



وحدد النادي الألماني سعر 35 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب، وذلك ما يجعل حسم صفقة اللاعب في المتناول في حال رغب ريال مدريد في ضمه خلال الميركاتو الصيفي للعام القادم؛ لكن المقابل المالي قد يرتفع إذا حدث تنافس على اللاعب الذي يحظى باهتمام أندية كبيرة في أوروبا أبرزها ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس.



وكان موكوكو قد انضم إلى صفوف فريق الناشئين لدورتموند قادمًا من سانت باولي في عام 2016، وسجل 141 هدفًا في 88 مباراة فقط، قبل انتقاله إلى الفريق الأول.



جدير بالذكر أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند، جددت عقد موكوكو، صاحب الـ 18 عامًا، حتى صيف عام 2026.