قسام خروشة من نابلس حراً بعد 7 أشهر من الاعتقال بسجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير الشاب قسام عبد الفتاح خروشة، من مخيم عسكر شرق نابلس، بعد قضائه 7 أشهر في الأسر.

والمحرر قسام هو نجل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة، وكان قد اعتقل في22 مارس من منزل عائلته في نابلس، في ذات اليوم الذي أخذ الاحتلال قياساته قبل تفجيره في الثامن من أغسطس الماضي.

واستشهد القسامي عبد الفتاح خروشة، في السابع من مارس الماضي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين، إذ اعترف الجيش "الإسرائيلي" بـ إصابة اثنين من جنوده.

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والقسامي عبد الفتاح خروشة، هو منفذ "عملية حوارة" البطولية في فبراير الماضي، والتي قُتل فيها مستوطنان اثنان، بإطلاق النار عليهما داخل سيارتهما ردا على مجزرة الاحتلال في نابلس، وهو من مخيم عسكر بنابلس، وأحد عناصر كتائب القسام، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وتحرر منها بتاريخ 13 من ديسمبر2022.

وكانت كتائب القسام قد نعت في بيانها العسكري شهيدها القسامي البطل عبد الفتاح خروشه "أبو خالد"، مؤكدةً أن عملية حوارة جاَءت دفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المستوطنين المجرمين.

المصدر / فلسطين أون لاين