سان جرمان يبدأ حقبة ما بعد ميسي ونيمار بأمسية مثالية

بدأ باريس سان جرمان الفرنسي حقبة ما بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي بـ"أمسية مثالية الى حد كبير"، وذلك بفوزه مساء الثلاثاء على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في أبرز مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مجموعة سابعة صنفت نارية في ظل وجود ميلان الإيطالي، بطل المسابقة سبع مرات، ونيوكاسل الإنكليزي المتجدد بالتمويل السعودي، كان الانتصار الثلاثاء في "بارك دي برانس" خطوة هامة جداً لنادي العاصمة الفرنسية ومدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي كان راضياً تماماً عما شاهده من لاعبيه بعد هيمنتهم المطلقة على اللقاء وفوزهم بهدفي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي الذي سجل في شباك فريقه السابق.

وقال إنريكي بعد اللقاء إن "ما أعجبني هو كل شيء تقريباً، الاندفاع في المباراة منذ البداية، السرعة والسيطرة على المباراة لمدة 75 دقيقة تقريباً. إنها مباراة تعزز أفكارنا، نحن جميعاً سعداء"، مضيفاً "كان التركيز أن نلعب مباراتنا، الاستحواذ على الكرة، الضغط عالياً جداً. لم يكن لديهم (دورتموند) القدرة على الهجوم...".

ولطالما كانت مسابقة دوري الأبطال الاختبار الحقيقي لسان جرمان في ظل تواضع المنافسة في الدوري المحلي، وقد أظهر الثلاثاء أنه قادر على التعامل مع خسارة نجوم بحجم ميسي ونيمار وفيراتي الذين غادروه هذا الصيف للدفاع عن ألوان إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي والعربي القطري توالياً، أو الإسباني سيرخيو راموس الذي عاد الى فريق بدايته إشبيلية.

وما زال نادي العاصمة يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولاً هذه المرة على ثنائية مبابي وعثمان ديمبيليه الذي واجه فريقاً تألق في صفوفه موسم 2016-2017 ما فتح الباب أمامه للانتقال الى برشلونة الإسباني ثم هذا الصيف الى سان جرمان.

ودخل سان جرمان مواجهته مع دورتموند بمعنويات مهزوزة نتيجة سقوطه الجمعة على أرضه أمام نيس 2-3 في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي الذي بدأه أصلاً بشكل محبط بعد تعادله بمباراتيه الأوليين أمام لوريان سلبا وتولوز 1-1 قبل الفوز بعدها على لنس 3-1 وليون 4-1.

المصدر / فلسطين اونلاين