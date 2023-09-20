إعلامية قطرية تنضم للمجلس الانمائي العربي للمرأة والأعمال في لبنان والوطن العربي

اعتمد المجلس الانمائي العربي للمرأة والأعمال في لبنان والوطن العربي انضمام الكاتبة والإعلامية القطرية نجاة علي إلى الهيئة الاستشارية العليا للمجلس.

ونص القرار الذي وقعته رئيس مجلس الإدارة وسفيرة الانماء والأعمال في لبنان الدكتورة اللبنانية ايمان غصين، تسمية الكاتبة القطرية نجاة علي بالإضافة إلى عضويتها في الهيئة الاستشارية إلى ممثلة دولة قطر في المجلس.

وتعتبر الكاتبة نجاة علي من الكفاءات المهنية في عالم الصحافة والاعلام وناشطة في مجال المسؤولية المجتمعية، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام تخصص علاقات عامة وإعلان.

وهي عضو في جمعية العلاقات العامة الملكية في لندن، وعضو جمعية العلاقات العامة فرع الخليج بقطر، وعضو في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وسبق لها المشاركة في الكثير من الندوات والورش والمؤتمرات الخاصة في التنمية المستدامة، ولديها أعمال تطوعية مع مؤسسة سواعد القطرية التي تضم شخصيات قطرية وعربية وساهمت في حملات متنوعة قبل وأثناء وبعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢.

ويتكون المجلس الانمائي العربي للمرأة والأعمال الذي تأسيس في العاصمة اللبنانية بيروت كمنظمة غير حكومية من أكثر من 200 عضو من 17 دولة عربية.

وقالت غصين، إن هيكل المجلس التنظيمي يتألف من الهيئة الاستشارية وعدة لجان هي لجنة الدراسات والاستشارات ولجنة مدربين وخبراء دوليين ولجنة الصحافة و لجنة الصحافة الإلكترونية و لجنة حقوق الانسان ولجنة التدريب والتأهيل و لجنو العلاقات العامة والتنسيق.

ويهدف المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال إلى تعزيز وتطوير التنمية المستدامة و برنامج الأمم المتحدة، و المساهمة في تمكين ونهضة المرأة إقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا.

كما يهدف الى تعزيز وتفعيل دور المرأة لضمان حياة آمنة خالية من المخاطر ودعم القدرات المؤسسية في مجال التخطيط الاستراتيجي.

المصدر / فلسطين أون لاين