"الأشغال": نواجه تحديات كبيرة بملف إعادة الإعمار في غزة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها تواجه تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مدير عام الإعمار بالوزارة محمد عبود، في كلمة له خلال حفل ختامي لمشروع إعادة إعمار 70 وحدة سكنية مدمرة كليًا والممول من صندوق النقد العربي، وإدارة البنك الإسلامي للتنمية: "نواجه عقبات كبيرة في ملف الأضرار الجزئية بسبب عدم تعويض المنازل من بعد عدوان 2014".

وناشد عبود، المؤسسات المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لملف إعادة الإعمار.

وشكر المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المتواصلة في التعاون مع وزارة الأشغال في إعادة إعمار العديد من المنازل.

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المصدر / فلسطين أون لاين