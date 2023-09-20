فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الغرفة المشتركة" تفتتح معلم "يوم المقاومة" برفح

برايتون يعيش الحلم الأوروبي وليفربول ليس في مكانه

الرئيس الجزائري يدعو لمنح فلسطين "عضوية كاملة" في "الأمم المتحدة"

سان جرمان يبدأ حقبة ما بعد ميسي ونيمار بأمسية مثالية

"الأشغال": نواجه تحديات كبيرة بملف إعادة الإعمار في غزة

حماس تستنكر نية رئيس الباراغواي نقل سفارة بلاده للقدس

الاحتلال يمنع المرابطة نفسية خويص من السفر 6 أشهر

إيقاف 4 لاعبين وعقوبات على الجماهير

"غوغل" تطور مجهرا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأورام السرطانية

الأسير خلوف يعلّق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق لإنهاء اعتقاله الإداري

بسبب استمرار اعتداءات الاحتلال

"الأشغال": نواجه تحديات كبيرة بملف إعادة الإعمار في غزة

20 سبتمبر 2023 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
...
"الأشغال": نواجه تحديات كبيرة بملف إعادة الإعمار في غزة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها تواجه تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مدير عام الإعمار بالوزارة محمد عبود، في كلمة له خلال حفل ختامي لمشروع إعادة إعمار 70 وحدة سكنية مدمرة كليًا والممول من صندوق النقد العربي، وإدارة البنك الإسلامي للتنمية: "نواجه عقبات كبيرة في ملف الأضرار الجزئية بسبب عدم تعويض المنازل من بعد عدوان 2014".

وناشد عبود، المؤسسات المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لملف إعادة الإعمار.

وشكر المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المتواصلة في التعاون مع وزارة الأشغال في إعادة إعمار العديد من المنازل.

اقرأ أيضا: الأشغال بغزة تستعرض آخر مستجدات بناء المدن المصرية

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إعادة الإعمار #إعمار غزة #وزارة الأشغال العامة والإسكان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة