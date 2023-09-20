إيقاف 4 لاعبين وعقوبات على الجماهير

غزة/ وائل الحلبي:

فرض اتحاد كرة القدم عقوبات صارمة بعد انتهاء الجولتين الرابعة والثانية من الدوري الممتازة والدرجة الثانية، عقب الأحداث التي شهدتها عدة مباريات في الدرجتين.

اتحاد خانيونس كان أكثر الفرق المتضررة من هذه العقوبات، حيث صادق الاتحاد على إيقاف مهاجمه يوسف لولو لمباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد في مباراة الفريق أمام اتحاد بيت حانون، ليغيب لولو عن مباريات فريقه الثلاثة القادمة.

ووجه الاتحاد لفت نظر لرئيس اتحاد خانيونس محمد عمر المصري وتغريمه 100 دينار أردني، إلى جانب إيقاف عضو مجلس إدارة النادي سلام بيان الآغا لمدة شهرين وتغريمه 200 دينار.

وقرر اتحاد كرة القدم معاقبة عدد من الأندية بغرامة مالية بقيمة 100 دينار بسبب سلوك جماهيرها، وهي اتحاد الشجاعية واتحاد خانيونس وخدمات الشاطئ والأهلي وخدمات وشباب رفح.

وفي منافسات مجموعة غزة والشمال من دوري الدرجة الثانية، أوقف الاتحاد ثلاثة لاعبين بعد ارتكابهم لمخالفات في مباريات فرقهم في الجولة الثانية من البطولة.

وسيتم إيقاف سعيد قنديل حارس مرمى فريق السلام 4 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد التي حصل عليها في مباراة فريقه أمام التفاح، والذي تم إيقاف مهاجمه إسماعيل أبو دان مباراتين بالإضافة للطرد.

وأوقف الاتحاد رضوان اليازجي مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد من مباراة فريقه أمام الزيتون.