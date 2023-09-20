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الأسير خلوف يعلّق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق لإنهاء اعتقاله الإداري

20 سبتمبر 2023 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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علَّق الأسير سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدَّة 49 يوماً، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، أن الأسير سلطان خلوف تمكن من انتزاع قرار جوهري من محكمة الاحتلال، وحقَّق انتصاراً على سجانه.

وأفادت الهيئة، أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً جوهريّاً بحق الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

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وكانت عائلة خلوف قد حذَّرت من خطورة وضعه الصحي، حيث يعاني من الدوار المستمر والتقيؤ الشديد وضعف النظر، واستمرار تهديدات مصلحة السجون له بفقدان حياته داخل السجن.

والأسير خلوف من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، ويعاني من عدَّة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 3 أغسطس الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الإضراب عن الطعام #الأسير سلطان خلوف

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