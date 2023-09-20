مدرب يعتذر عن تدريب شباب رفح

رفح/ مؤمن الكحلوت:

اعتذر الكابتن حمادة شبير عن تولي مهمة تدريب فريق الكرة بنادي شباب رفح، وقرَّر استكمال مشواره على رأس الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي.

ووافق شبير على الاستمرار مع الأهلي، بعد تلبية مجلس الإدارة لمطالبه، بترتيب أوراق الفريق، بحل مشكلات اللاعبين وتوفير ملاعب للتدريب.

وتعرَّض شبير لضغوط كبيرة، من أجل تولي مهمة تدريب الزعيم، عقب رحيل المدرب أحمد عبد الهادي، وتشكيل لجنة فنية مؤقتة لقيادة الفريق.

وقاد شبير تدريب فريق الأهلي أمس على ملعب بيت حانون البلدي، بينما تلقى النادي ترحيباً من نادي نماء لاستقبال تدريبات الفريق، على ملعبه المُعشب شرق مدينة غزة.

وحقَّق شبير مع الأهلي نتائج جيدة في بطولة الدوري الممتاز، حيث لم يتعرَّض لأي هزيمة، وحقَّق فوزين وتعادلين، وبات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها النادي، وتوقف التدريبات أكثر من مرة، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها النادي.

ويحمل شبير شهادة التدريب المتقدمة "A"، ويمتلك خبرة جيدة في مجال التدريب، حيث سبق له تدريب عدَّة فِرق من قبل أبرزها خدمات الشاطئ والزيتون والصداقة، كما أنه لعب في صفوف المنتخبات الوطنية لمدَّة 10 سنوات، وتدرب تحت قيادة مجموعة من المدربين العرب والأجانب.