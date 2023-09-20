إتلاف 270 من الفواكه ضمن الجولات المتواصلة لفريق التفتيش للمحلات بدير البلح

ضمن جولاتها المستمرة للمحلات والأسواق قام قسم التفتيش ببلدية دير البلح بإتلاف 270 كيلو من المانجا والخوخ والاجاص، وكميات اخرى من المواد الغذائية بالتعاون مع شرطة البلديات ومباحث التموين والطب الوقائي.

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وأكد رئيس شعبة التفتيش حسين نصار أن الجولات دورية للمحلات والبسطات والأسواق الأسبوعية ومصادرة المواد الغير صالحة للاستخدام، وأضاف: يتم توجيه أصحاب المحلات بضرورة التأكد من سلامة المنتجات وتاريخ الانتهاء للحفاظ على سلامة المواطنين.





المصدر / فلسطين أون لاين