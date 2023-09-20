تشييع مهيب لـ6 أقمار ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة والقطاع

شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثامين 6 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في مدينة جنين وأريحا وخان يونس.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، شارك الآلاف في تشييع الشهيد يوسف سالم رضوان (25 عاماً) إلى مقبرة بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وانطلق موكب التشييع المهيب من أمام مستشفى غزة الأوروبي باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع من الأهل والمحبين، ثم إلى مسجد حمزة في البلدة لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومواراته الثرى.

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة وجنين وأريحا وكل المدن والمخيمات.

وكان الشاب رضوان قد استُشهد جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال قمع تظاهرات على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.

وفي مدينة أريحا بالضفة الغربية، شيع المئات بمخيم "عقبة جبر" جثمان الشهيد ضرغام الأخرس (19 عاما)، الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه المخيم فجر اليوم.

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وانطلق موكب التشييع، من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى مسجد المخيم ثم إلى المقبرة للصلاة عليه ومواراته الثرى.

وردد المشيعون خلال التشييع الهتافات التي تدعو للثأر لدم الشهيد، ورفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ونعت مساجد مخيم "عقبة جبر" الشهيد الأخرس، كما أعلنت القوى الوطنية في المخيم الإضراب الشامل في المخيم.

واستشهد الشاب ضرغام الأخرس (19 عامُا)، صباح اليوم، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم "عقبة جبر" في أريحا.

وفي مدينة جنين، شيّع الآلاف في موكب مهيب، 4 شهداء، وهم محمود علي السعدي، محمود خالد العرعراوي، عطا موسى، رأفت خمايسة.

ورفع المشاركون في جنازة التشييع رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام، وصدحوا بشعارات مؤيدة للمقاومة وللطريق الذي رووه الشهداء بدمائهم الطاهرة.

وشهد موكب التشييع مشاركة كبيرة من مقاومين قساميين رافعين أسلحتهم الرشاشة، ومتعهدين بمواصلة طريق الشهداء والمقاومة حتى دحر المحتل وطرده من فلسطين.

وفي وقت سابق، زفت كتائب القسام، في بيان رسمي مقاتليها "السعدي" و"العرعراوي" وقالت إنهما ارتقيها أثناء الاشتباك والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين إلى جانب الشهيدين موسى وخمايسة.

تشييع شهداء جنين



















المصدر / فلسطين أون لاين