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مع وزارة الأشغال ولجنة الطوارئ المركزية

بلدية دير البلح تبحث إجراءات تأمين مجرى الوادي

20 سبتمبر 2023 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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بلدية دير البلح تبحث اجراءات تأمين مجرى الوادي مع وزارة الأشغال ولجنة الطوارئ المركزية

بحثت بلدية دير البلح مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ولجنة الطوارئ المركزية آلية تأمين مجرى وادي السلقا وتعزيزه تحسباً لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء ضمن الاستعدادات المتواصلة لاستقبال موسم الامطار.

وضم اللقاء م. طارق شاهين رئيس لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية، م/ حازم الفليت عضو لجنة الطوارئ ومسؤول ملف الوادي، م/ سالم الصفدي مقرر اللجنة الحكومية للازمات والكوارث-طوارئ شتاء 2024، م/ ماجد صالح مدير عام الطرق والآليات في وزارة الأشغال العامة والاسكان.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تكاثف الجهود وتنسيق الاجراءات والتدخلات اللازمة لتعزيز وتأمين مجرى وادي السلقا لتأمين وحماية السكان في حال ارتفاع منسوب المياه
وناقش الطرفان الآليات والمعدات اللازمة لتأمين الوادي وتوفير الآليات الثقيلة والدعم اللوجستي بالتعاون مع وزارة الأشغال  ولجنة الطوارئ المركزية. 

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وأكدوا على ضرورة فتح مجرى الوادي في الأماكن التي تم التعدي عليها من قبل المواطنين والتي أدت لإغلاق مجرى الوادي مع تعزيز ورفع السواتر الترابية في المنطقة المحيطة بها، تنظيف مجرى الوادي من المخلفات والنفايات في المسافة الممتدة شرق عبارة أبو صفر للحفاظ على المجرى نظيف في حال جريان الوادي، بالإضافة إلى تنظيف مجرى الباطون في المنطقة الممتدة من شارع صلاح خلف وحتى شارع المشاعلة، فضلاً على العديد من الاجراءات الميدانية اللازمة لتهيئة الوادي.

وأهابوا بالمواطنين  بالتعاون مع الطواقم الفنية بالميدان من ناحية وعدم التعدي على حرم الوادي لتسهيل أعمال تأمين الوادي وتعزيزه من ناحية أخرى للحفاظ على حياة السكان والمصلحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الأشغال #دير البلح #لجنة الطوارئ #مجرى الوادي

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