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الاحتلال يعلن سرقة دبابة من قاعدة عسكرية تابعة لـ"الجيش"

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بالفيديو الاحتلال يعلن سرقة دبابة من قاعدة عسكرية تابعة لـ"الجيش"

20 سبتمبر 2023 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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الدبابة الإسرائيلية المسروقة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن حادثة جرت في قاعدة عسكرية تابع للجيش، وهي سرقة دبابة، بالقرب من تقاطع "إليكيم" قرب حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأكدت سلطات الاحتلال أن الحادثة خطيرة من نوعها، حيث سرقت الدبابة خلال الليل من قاعدة تدريب تابعة للجيش، وقد عثرت عليها شرطة الاحتلال صباح اليوم في ساحة خردة في منطقة "نيشر"، وقد تم فتح تحقيق.

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وحاولت سلطات الاحتلال التخفيف من وطأة الخبر، بالإشارة إلى أن الدبابة خارجة عن الخدمة "معطلة"، حيث ثم سُرقت عبر شاحنة نقل كبيرة، وتم اعتقال السارق لمعرفة خلفية سرقة الدبابة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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