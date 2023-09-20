في بيان عسكري.. القسام يزف مجاهديه الشهيدين "السعدي" والعرعراوي"

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مجاهديه الشهيدين، محمود علي السعدي، محمود خالد العرعراوي، اللذين ارتقيا بعد اشتباكٍ مسلح خاضوه مع إخوانهم المجاهدين من مختلف الفصائل مع قوات الاحتلال التي حاولت التسلل لمخيم جنين أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن المجاهدين اكتشفوا قوات الاحتلال الخاصة، وأمطروها بالرصاص، وفجروا عدداً من آلياته بعبوات الموت، موقعين في صفوفهم إصاباتٍ محققة.

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وأضافت: "إن كتائب القسام إذ تزف اليوم مجاهديها الأبطال لتنعى كذلك رفاق الدم والسلاح الذين ارتقوا خلال صد العدوان الشهيدين البطلين عطا وموسى ورأفت خمايسة، وتؤكد بأنه مخيم جنين سيبقى عصياًّ على المحتل ولن يتمكن العدو من كسره بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين