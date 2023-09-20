"حمادة": شعبنا موحد خلف المقاومة مدافعاً عن "الأقصى"

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة: إن "الشعب الفلسطيني أثبت أنه موحد خلف بندقية المقاومة وأنه عصيٌ على الكسر، ويهبّ هبةً واحدة حين الاعتداء على الأقصى والأسرى والحرائر".

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن "الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من مقاومة وشباب ثائر وحاضنة شعبية جاهزون للرد وتقديم التضحية".

وأكد تناغم لمشهد الفلسطيني من شمال فلسطين إلى جنوبها، من غزة البطولة إلى الخليل والقدس ونابلس وعقبة جبر وكل فلسطين المحتلة.

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وبيَّن أن كل الفدائيين الفلسطينيين مستعدون لتقديم التضحية وتدفيع الاحتلال الثمن إذا ما تم المساس بالأقصى والأسرى.

وأشاد بمقاومة جنين الذي خاضت اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال، مؤكدًا أنها عصية على الانكسار، كما أشاد بالشباب الثائر الذين يخوضون المواجهات شرق مدينة غزة وفاءً للمسجد الأقصى المبارك.

ورأى أن مشهدَ معركة "سيف القدس" يعيده نفسه، مشددًا على أنّ السيف الذي أشهر من أجل القدس والحرائر لم يغمد، وأن المقاومة جاهزة للرد وتدفيع الاحتلال الثمن، ولا يمكن لها الانكسار أمام غطرسة الاحتلال وبطشه.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 41 آخرون خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين بالضفة والغربية وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين