الأردن.. عقد أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان

تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 آخرين.

وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/ و، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته مكرر 4 مرات.

بدوره، أسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

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وقرَّر مجلس النواب في أيار/مايو الماضي، رفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

والنائب العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات 2020 لمجلس النواب عن محافظة البلقاء، وهو محامٍ ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وفي 23 إبريل الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال النائب العدوان، بزعم وقوفه خلف عملية تهريب كميات من السلاح والذهب، إلى المقاومة في الضفة الغربية، إلا أنها أطلقت سراحه بعد نحو 3 أسابيع، وتسليمه للأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين