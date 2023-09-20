13 معتقلًا منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مواطنًا فلسطينيًّا، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة قطنة، فيما توزَّعت بقية الاعتقالات على محافظات الضفة.

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وبصورة شبه يومية، تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية، وتقوم بحملات اعتقال ومداهمات لبيوت المواطنين، وذلك في إطار محاصرة وملاحقة أنشطة المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين