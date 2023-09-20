طرد سفير الاحتلال من قاعة الأمم المتحدة

طرد عناصر الأمن في هيئة الأمم المتحدة السفير الإسرائيلي غلعاد إردان، من القاعة، وذلك بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورفع صورة لمهسا أميني، وذلك أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفور خروجه من القاعة أوقف عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، إردان وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

ورفع إردان، لافتة كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية"، وذلك بعد أن بدأ الرئيس الإيراني، رئيسي، بإلقاء خطابه في قاعة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية.

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وأقدم إردان على خطوته برفع تلك اللافتة، أثناء انعقاد أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وبعد أن جرى إخراجه من القاعة، سارع إردان إلى نشر تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، استنكر فيها المجتمع الدولي بسبب "منحه منصة" للرئيس الإيراني، واصفا إياه بـ"القاتل الشرير".

وأوضح أنه غادر قاعة الجمعية العمومية "ليؤكد للجميع أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

المصدر / وكالات