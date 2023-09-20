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مجهولون يحرقون منزلًا لمرشح بلدة جديدة المكر بعد استهداف سيارته أمس

20 سبتمبر 2023 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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آثار حريق منزل المرشح عفيف عبد الحاج

أقدم جناة مجهولون، بعد منتصف الليلة الماضية، على إحراق منزل تعود ملكيته لعائلة مرشح الرئاسة في جديدة المكر، عفيف عبد الحاج، مما تسبَّب بأضرار دون وقوع إصابات.

وجاء هذا الاعتداء بعد أقل من 24 ساعة من الاعتداء على بيت المرشح عبد الحاج، وذلك بعد أن أقدم مجهولون بإطلاق الرصاص صوب المنزل وإحدى السيارات المركونة على مدخله، مما أدَّى إلى أضرار بالممتلكات وإعطاب السيارة.

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وعقَّب المرشح عفيف الحاج بالقول إن "جميع حالات الاعتداء ومحاولات الترهيب لن ينتج عنها إلا المزيد من الثبات والإصرار، متوكلًا على الله في المضي قدمًا نحو خوض الانتخابات بعزيمة وبهمة عالية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجريمة في الداخل #استهداف مرشح جديدة المكر #عفيف عبد الحاج

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