الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فلسطين

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأربعاء 20 سبتمبر

وهذه الليلة؛ يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 21 سبتمبر

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 22 سبتمبر

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 23 سبتمبر

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين