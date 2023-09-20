أمير قطر: الاحتلال الإسرائيلي نظام فصل عنصري بالقرن 21

شدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، على ضرورة ألا يبقى الشعب الفلسطيني فريسة للاستيطان، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين.

وقال أمير دولة قطر:" إن (إسرائيل) ترد على مبادرات السلام والتطبيع بالمزيد من التعنت والتطرف القومي – الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على الأماكن المقدسة والتنكيل بالواقعين تحت الاحتلال وتشديد الخناق على قطاع غزة.

وأضاف في خطابه:" لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية، ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة للاحتلال لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. وقد لاحظ ذلك حتى بعض أصدقاء (إسرائيل) المقربين.

وتابع:" تقدم قطر الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار الاسرائيلي، علاوة على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة غوث اللاجئين، وتواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية التي أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط".

المصدر / وكالات