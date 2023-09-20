سلطات الاحتلال تقرر إبقاء حاجز بيت حانون مغلقا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إبقاء حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالاستمرار في إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بيانًا تعقيبًا على المسيرات الحدودية التي انطلقت شرق قطاع غزة نصرة للأسرى والمسجد الأقصى.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وقعت في وقت سابق من هذا اليوم مواجهات عنيفة شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة". وفق قوله

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"، لليوم السادس على التوالي.

وتمنع سلطات الاحتلال تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر الحاجز تحت حجج وذرائع واهية.

المصدر / فلسطين أون لاين