مانشستر سيتي ينتصر على النجم الأحمر وفوز مستحق لباريس

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب فوزاً منطقياً على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيطر مانشستر سيتي تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول إلا أنه عجز عن تسجيل هدف السبق، وفي الدقيقة 45 باغت مهاجم النجم الأحمر عثمان بكاري أصحاب الأرض وأحرز الهدف الأول للفريق الصربي وهو الهدف الذي احتسبه حكم اللقاء البرتغالي جواو بينهيرو عقب العودة لتقنية الفيديو.

وانقلب الأمر تماماً في الشوط الثاني إذ انتفض مانشستر سيتي بفضل تألق مهاجمه الأرجنتيني الشاب بطل العالم جوليان ألفاريز والذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولسيتي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 73 تمكن رودري من تسجيل الهدف الثالث.

بينما استهل نادي باريس سان جيرمان مشواره في دوري الأبطال بفوز مستحق على ضيفه الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

حيث افتتح النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني من فاصل فني جميل في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بدوره أكد فريق برشلونة الإسباني على قوته وجاهزيته في الموسم الحالي وضرب بقوة في بداية مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

افتتح برشلونة مشواره في البطولة بقوة وضرب مبكراً بإحرازه الهدف الأول عبر مهاجمه الوافد الجديد على الفريق الكتالوني جواو فيليكس في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 19 تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلونة الثاني، قبل أن يتكفل جيلي باتاي مدافع رويال أنتويرب بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في شباك فريقه.

واستمرت سيطرة برشلونة في الشوط الثاني حيث تمكن غافي من تسجيل الهدف رابع في الدقيقة 54 وعاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 66.

المصدر / وكالات