حمادة: شعبنا موحد خلف بندقية المقاومة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن شعبنا الفلسطيني أثبت أنه موحد خلف بندقية المقاومة وأنه عصيٌ على الكسر، ويهبّ هبةً واحدة حين الاعتداء على الأقصى والأسرى والحرائر.

وشدد على أن الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من مقاومة وشباب ثائر وحاضنة شعبية جاهزون للرد وتقديم التضحية.

وبين أن المشهد الفلسطيني متناغم من شمال فلسطين إلى جنوبها، من غزة البطولة إلى الخليل والقدس ونابلس وعقبة جبر وكل فلسطين المحتلة.

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ولفت إلى أن كل الفدائيين الفلسطينيين مستعدون لتقديم التضحية وتدفيع الاحتلال الثمن إذا ما تم المساس بالأقصى والأسرى.

وأشاد بمقاومة جنين الذي خاضت اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال، مؤكدًا أنها عصية على الانكسار، كما أشاد بالشباب الثائر الذين يخوضون المواجهات شرق مدينة غزة وفاءً للمسجد الأقصى المبارك.

ورأى أن مشهدَ معركة سيف القدس يعيده نفسه، مشددًا على أنّ السيف الذي أشهر من أجل القدس والحرائر لم يغمد، وأن المقاومة جاهزة للرد وتدفيع الاحتلال الثمن، ولا يمكن لها الانكسار أمام غطرسة الاحتلال وبطشه.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، ارتقاء 3 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة بجروح مختلفة برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين