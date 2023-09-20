فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

واشنطن والرياض تبحثان إمكانيّة إبرام اتفاقيّة أمنيّة دفاعيّة

حمادة: شعبنا موحد خلف بندقية المقاومة

عقلم: المقاومة في جنين تؤكد أن شعبنا لن تُكسر إرادته

التشريعي يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة

كتائب القسام وفصائل المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال على مخيم جنين

حماس: نزف شهداء جنين وغزة ونُحيي أبطال القسام الذين يتصدون للعدوان

اتحاد كرة القدم يتجه لتأجيل مباريات الدوري

منتخب فلسطين في مجموعة عربية بتصفيات كأس آسيا للسلة

بالأسماء.. 3 شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال في جنين

تعرف إلى السبب.. منع فريق أممي من الوصول إلى درنة!

حمادة: شعبنا موحد خلف بندقية المقاومة

20 سبتمبر 2023 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن شعبنا الفلسطيني أثبت أنه موحد خلف بندقية المقاومة وأنه عصيٌ على الكسر، ويهبّ هبةً واحدة حين الاعتداء على الأقصى والأسرى والحرائر.

وشدد على أن الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من مقاومة وشباب ثائر وحاضنة شعبية جاهزون للرد وتقديم التضحية.

وبين أن المشهد الفلسطيني متناغم من شمال فلسطين إلى جنوبها، من غزة البطولة إلى الخليل والقدس ونابلس وعقبة جبر وكل فلسطين المحتلة.

اقرأ أيضا: محدث بالأسماء.. 3 شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال في جنين

ولفت إلى أن كل الفدائيين الفلسطينيين مستعدون لتقديم التضحية وتدفيع الاحتلال الثمن إذا ما تم المساس بالأقصى والأسرى.

وأشاد بمقاومة جنين الذي خاضت اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال، مؤكدًا أنها عصية على الانكسار، كما أشاد بالشباب الثائر الذين يخوضون المواجهات شرق مدينة غزة وفاءً للمسجد الأقصى المبارك.

ورأى أن مشهدَ معركة سيف القدس يعيده نفسه، مشددًا على أنّ السيف الذي أشهر من أجل القدس والحرائر لم يغمد، وأن المقاومة جاهزة للرد وتدفيع الاحتلال الثمن، ولا يمكن لها الانكسار أمام غطرسة الاحتلال وبطشه.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، ارتقاء 3 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة بجروح مختلفة برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #نابلس #جنين #الاقصى #الشباب الثائر #محمد حمادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة