عقلم: المقاومة في جنين تؤكد أن شعبنا لن تُكسر إرادته

قال القيادي في حركة حماس فرحان علقم، أن المقاومة في جنين تؤكد بأن شعبنا لن تكسر إرادته أمام الهجمة الإسرائيلية المستعرة.

وأشار علقم إلى أن ما يحدث في جنين هو عدوان متواصل بحق شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لأن الاحتلال يعاني أزمة أمنية معقدة، ويحاول ترميمها.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تحاول تصدير أزماتها السياسية والأمنية، وصناعة صورة نصر وهمية.

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واستشهد شابان وأصيب 30 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء.

وتصدى مجاهدو كتائب القسام، وفصائل المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء اليوم بعد تسلل قوة صهيونية خاصة ومحاصرة منزل في المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

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وأوضح القسام أن مقاوميه اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت الى مخيم جنين، واشتبكوا معها مباشرة بالبنادق الرشاشة، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار موقعة عدداً من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وأقرت قوات الاحتلال بتضرر إحدى مركباتها العسكرية بعد أن تعرضت لتفجير عبوة ناسفة في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال صواريخ موجهة نحو المنزل المحاصر، كما نشرت القناصة على البنايات في المخيم.

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ورافق الاشتباكات تحليق طائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء جنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.